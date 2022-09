Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Weinstadt und Backnang, Sachbeschädigung in Schorndorf

Waiblingen (ots)

Backnang: Betrunken aufgefahren

Am Samstag gegen 21:30 Uhr ereignete sich an der Krähenbachkreuzung ein Unfall. Eine 53-jährige Autofahrerin musste in Fahrtrichtung Strümpfelbach mit ihrem Audi an der Ampel anhalten. Dies erkannte ein 35-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Golf auf den stehenden Audi auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Schorndorf: Geparkte Autos zerkratzt

Im Zeitraum von Freitag, 18:45 Uhr, bis Samstag, 14:00 Uhr, wurden in Miedelsbach in der Bronnfeldstraße zwei Autos, die am Straßenrand geparkt waren durch bislang unbekannter Täterschaft beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden auf der Beifahrerseite über die gesamte Fahrzeuglänge verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 zu melden.

Weinstadt: Unfall auf der B29

Am Samstag gegen 14:40 Uhr fuhr ein 17-Jähriger an der Anschlussstelle Weinstadt/Großheppach mit seinem Leichtkraftrad auf die B29 in Fahrtrichtung Aalen auf. Auf regennasser Fahrbahn stürzte er und rutschte über die Fahrbahn bis auf den linken Fahrstreifen. Dort stieß das Krad mit einem Pkw zusammen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

