POL-AA: Ostalbkreis: Widerstände, Unfälle, Exhibitionist, versuchte Brandstiftung an Pkw

Aalen: Alkoholisierter Mann leistet Widerstand

Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Freitag in der Friedhofstraße. Gegen 23 Uhr wurden die Beamten informiert, dass ein junger Mann stark alkoholisiert auf der Fahrbahn liege. Im Bereich der Friedhofstraße konnte ein 26-Jähriger angetroffen werden. Da dieser deutlich alkoholisiert war, wurde durch die Beamten der Vater verständigt um diesen abzuholen. Als der junge Mann sich anschließend von der Örtlichkeit entfernen wollte, hielten die Polizisten ihn fest, wogegen er sich vehement wehrte. Unter fortlaufenden Beleidigungen der Beamten wurde der Mann schließlich in die Obhut seines inzwischen eingetroffenen Vaters übergeben.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 28-jähriger VW-Fahrer befuhr am Samstag, gegen 12:30 Uhr die Ludwigstraße. Beim Abbiegen in die Steimlestraße übersah er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 78-jährigen Mercedes-Fahrer. Beim anschließenden Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Aalen: Beim Ausparken beschädigt

Am Sonntag gegen 10:40 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem BMW beim Ausfahren auf die Heidestraße gegen einen hinter ihm geparkten Audi einer 46-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Aalen: Exhibitionist

Ein 46 Jahre alter Mann fiel am Sonntag durch exhibitionistische Handlungen auf. Der Mann manipulierte gegen 09:30 Uhr in der Gartenstraße auf offener Straße mit heruntergelassener Hose an seinem Glied. Ein Anwohner und dessen 12-jährige Tochter beobachteten den Vorgang vom Fenster aus. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 46-Jährigen kurz darauf im Rahmen der Fahndung in der Gartenstraße antreffen. Wie sich herausstelle, war der psychisch kranke Mann aus einem Pflegeheim abgängig. Er wurde in Gewahrsam genommen, sein Betreuer wurde informiert.

Abtsgmünd-Hohenstadt: Versuchte Brandstiftung an PKW

Bislang Unbekannte versuchten im Zeitraum von Samstag, 9 Uhr bis Sonntag, 9 Uhr einen in der Abtsgmünder Straße abgestellten Mitsubishi anzuzünden. Am Reifen, sowie an der Beifahrertür entstanden dadurch Brandschäden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellenberg: Unfall beim Überholen

Als am Freitag gegen 14 Uhr ein 64-Jähriger beim Überholen auf der L2220 mit seinem Ford zu früh wieder einscherte, streifte er hierbei den Renault eines 55-Jährigen. Der Schaden wird auf etwa 3500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Neuler: Sachbeschädigung

Am Samstag wurden in der Schwenninger Straße mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien gemeldet. Vor Ort konnten durch die eintreffenden Beamten insgesamt 5 Farbschmierereien sowie eine Beschädigung eines Verkehrsschildes mit einer Schadenshöhe von etwa 2800 Euro festgestellt werden. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Widerstand nach Polizeikontrolle

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes zur Überprüfung auf eine angebliche Trunkenheitsfahrt, hat am Samstag ein 41-Jähriger erheblichen Widerstand geleistet. Der Mann war zuvor durch seine auffällige Fahrweise in Schlangenlinien und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auf der A7 gemeldet worden. Er konnte gegen 23:45 Uhr an der Rastanlage Ellwanger Berge angetroffen werden. Bei einer anschließenden Überprüfung leistete er Widerstand, bei dem zwei Beamte verletzt wurden. Es stellte sich heraus, dass der Mann zwar keinen Alkohol oder Drogen konsumiert hatte, sich jedoch in einer psychischen Ausnahmesituation befand, weshalb er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Chrysler am Freitag gegen 19:45 Uhr die K3268 von Schwäbisch Gmünd nach Großdeinbach. Beim Linksabbiegen auf die K3334 nach Lorch missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 59-jährigen Toyota-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der Schaden in Höhe von rund 20000 Euro entstand.

Lorch: Mit Baum kollidiert

Aufgrund gesundheitlicher Probleme wollte am Samstag gegen 22 Uhr ein 58-jähriger mit seinem PKW von der B29 zu einem Parkplatz bei der Auffahrt Lorch-Waldhausen abfahren. Dort kollidierte er frontal mit einem Baum, welcher sich auf dem Parkplatz befindet. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

