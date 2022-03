Feuerwehr Essen

FW-E: Sperrmüllbrand im Hinterhof - keine verletzten Personen

Essen-Ostviertel; Frillendorfer Straße; Sonntag 13.03.2022; 12:00 Uhr (ots)

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr Essen zu einem Feuer in der Frillendorfer Straße alarmiert. Erste Anrufer berichteten von dichtem schwarzem Qualm aus einem Kamin in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass Sperrmüll im Hinterhof an einer Hauswand brannte und bereits ein Fenster im Erdgeschoss durch die Brandeinwirkung geplatzt war. Durch das zerstörte Fenster breitete sich Brandrauch in der Wohnung aus. Aufgrund der Rausausbreitung wurde das Gebäude geräumt und die Bewohner ins Freie geführt. Das Feuer konnte schnell mit einem Strahlrohr gelöscht werden, eine Brandausbreitung durch das zerstörte Fenster in die Wohnung fand nicht statt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden noch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte im Einsatz. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. (SK)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell