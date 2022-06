Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Radfahrer und Motorrollerfahrer verunfallen alleine

Mainz (ots)

In der Bahnhofstraße gerät ein 45-jähriger Radfahrer am gestrigen Montag, gegen 15:15 Uhr mit einem Reifen in ein Gleis der Straßenbahn und stürzt. Er erleidet dadurch eine Fraktur an einer Hand, wird durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:00 Uhr prallt ein Motorrollerfahrer in der Parkstraße in Mainz-Laubenheim gegen das Verkehrsschild einer Verkehrsinsel und stürzt. Bei dem Sturz löst sich der Helm vom Kopf. Der 56-jährige erleidet Gesichtsverletzungen und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Großroller wird später abgeschleppt, ausgelaufenes Öl und Benzin werden beseitigt. Eine Fremdeinwirkung kann bei dem Unfall ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell