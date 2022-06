Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autofahrer schlägt zu

Nieder-Olm (ots)

Zu einem körperlichen Angriff auf einen 26-Jährigen kam es am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Nieder-Olm. Der 26-jährige war zuvor mit seinem Pkw auf dem Weg zum Einkaufszentrum, als ihm der spätere Täter mit seinem Sportwagen sehr dicht aufgefahren war. Unmittelbar vor einem Kreisverkehr überholte der Sportwagen den Pkw des 26-Jährigen plötzlich, bremste diesen dann aber wieder stark aus und gestikulierte wild. Der 26-Jährige ließ sich davon aber nicht beeindrucken, setzte seine Fahrt fort und parkte auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum. Nachdem er aus seinem Pkw ausgestiegen war und einkaufen gehen wollte, hielt plötzlich der Sportwagen neben ihm. Der Fahrer stieg aus und fing an unmittelbar auf den 26-Jährigen einzuschlagen. Beim Versuch einer Zeugin dazwischen zu gehen, wurde diese vom Täter weggeschubst und er schlug weiter auf den Geschädigten ein. Zusätzlich untermauerte der Täter seinen Angriff noch durch verbale Drohungen. Nachdem er vom Geschädigten abgelassen hatte, fuhr er mit seinem Sportwagen noch vor Eintreffen der ersten Funkstreifen davon. Bei dem Täter handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen 46-jährigen Mann aus Rheinhessen, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt ist. Er muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Zudem erfolgt in solchen Fällen eine Mittelung an die Fahrerlaubnisbehörde, zur Prüfung der Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen.

