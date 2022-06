Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Obstdiebstähle

Mainz (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei Mainz-Lerchenberg erneut zwei Obstdiebstähle gemeldet. Am Freitag, den 17.06.22 meldete ein geschädigter Landwirt den Diebstahl von insgesamt ca. 100 kg Süßkirschen von seinen Kirschbäumen im Bereich Mainz-Finthen. Diese seien teilweise komplett abgeerntet worden, Hinweise auf die Täter habe der Geschädigte nicht. Am Samstag, den 18.06.22 meldeten aufmerksame Zeugen mehrere Personen, die auf einem Erdbeerfeld in Mainz-Drais Erdbeeren pflücken würden. Die Personen konnten durch die Polizei in ihrem PKW fahrend im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei konnten insgesamt ca. 3 kg Erdbeeren in Gefrierbeuteln aufgefunden werden. Die Personen gaben an gehört zu haben, dass man auf dem Feld kostenlos Erdbeeren pflücken könne. Dies konnte durch den Eigentümer des Feldes ausdrücklich nicht bestätigt werden. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls gefertigt. Die Polizei rät eindringlich davon ab, Obst ohne Absprache mit den Eigentümern und entsprechendem Nachweis zu pflücken.

