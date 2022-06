POL-PPMZ: Mainz - Festnahme von zwei Drogendealern in Mainzer Neustadt

Mainz (ots) - Zu einem PKW Aufbruch kam es am gestrigen Donnerstagabend in der Mainzer Innenstadt. Im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem schwarzen VW Kleinwagen, welcher in der Klarastraße am Straßenrand abgestellt war. Im Anschluss entwendeten die Täter hieraus eine Geldbörse. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um ...

mehr