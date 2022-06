Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Exhibitionist im Stadtbus - Augenzeugen gesucht

Mainz-Weisenau (ots)

Am Mittwoch, den 15.06.2022 kam es zwischen 13:30 und 14:00 Uhr in einem Stadtbus zu einer exhibitionistischen Handlung. Mehrere Insassen der Buslinie 63 in Fahrtrichtung Weisenau berichteten von einer männlichen Person, die im hinteren Teil des Busses sitzen und onanieren würde. Eine Mitfahrerin verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den 26jährigen Mann an der Bushaltestelle Hohlstraße antreffen - nicht jedoch die unmittelbaren Augenzeugen. Die Kriminalpolizei Mainz bittet diese daher, sich unter der Telefonnummer 06131 / 65 - 3633 zu melden. Auch weitere sachdienliche Hinweise werden hier entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell