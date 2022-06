POL-PPMZ: Polizeipräsidium Mainz - Pressestelle - neue Telefonnummer - für mehr Service

Mainz-Laubenheim (ots) - Ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Mainz 2 bemerkte am frühen Montagabend in seiner Freizeit einen Jugendlichen, der in der Unterführung des Laubenheimer Bahnhofs Graffiti an die Wand sprühte und meldete dies. Nachdem er den Jugendlichen angesprochen hatte, versuchte dieser zunächst zu flüchten, konnte aber bis zum Eintreffen einer Funkstreife festgehalten werden. Der 15-jährige Täter ...

