POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach Fahrzeugaufbruch

Mainz (ots)

Zu einem PKW Aufbruch kam es am gestrigen Donnerstagabend in der Mainzer Innenstadt. Im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem schwarzen VW Kleinwagen, welcher in der Klarastraße am Straßenrand abgestellt war. Im Anschluss entwendeten die Täter hieraus eine Geldbörse.

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im oben genannten Bereich gemacht und/oder verfügt möglicherweise über Videoaufzeichnungen, welche Rückschlüsse auf die bislang unbekannten Täter geben könnten? Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

