Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Gerolstein (ots)

Am 28.02.2022 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 54-jährige Unfallbeteiligte aus dem Bereich der VG Trier-Saarburg mit ihrem Personenkraftwagen die Raderstraße in Gerolstein aus Richtung Gerolstein-Büscheich kommend in Richtung Innenstadt.

Hier begegnete ihr im Bereich der Einmündung zur Lissinger Straße ein weißer Klein-LKW mit Pritsche.

Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot kollidierte der LKW mit dem Außenspiegel des Fahrzeuges der Geschädigten und beschädigte diesen.

Während die Geschädigte ihr Fahrzeug umgehend stoppte, setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

