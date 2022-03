Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Firmengelände, hoher Schaden

Hillesheim (ots)

Im Tatzeitraum 26.02.2022, 23:30 Uhr bis 28.02.2022, 08:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Industriestraße in Hillesheim ein.

Hier wurde zunächst das Grundstück des dort ansässigen Bauunternehmens durch Öffnen des Maschendrahtzauns betreten.

Im Anschluss wurde die Werkstatthalle aufgehebelt, wo die Täter im Anschluss den vorgefundenen Gabelstapler nutzten, um sich der dort vorhandenen Starkstromkabel und Rüttelplatten zu bemächtigen.

Es wurden weitere Schränke aufgebrochen.

Im Anschluss entwendeten die Täter zudem insgesamt 1200 Liter Dieselkraftstoff aus den abgestellten Firmenfahrzeugen.

Es durfte nach bisherigen Schätzungen von einem Schaden von mindestens 40.000 EUR ausgegangen werden.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell