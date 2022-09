POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermutlich Handy am Steuer - Unfall; Ohne Führerschein, aber mit Alkohol- Unfall; Brand einer technischen Anlage

Aalen (ots) - Kurz vor 19 Uhr befuhr am Sonntag ein 28-jähriger Citroen-Fahrer die B 14 von Bubenorbis in Richtung Michelfeld. In einer scharfen Rechtskurve auf der Roten Steige kam der Citroen-Fahrer auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge in den Grünstreifen. Dort überschlug sich der Citroen und der Fahrer wurde schwer verletzt. Der ...

mehr