POL-AA: Ergebnis der Schulwegüberwachung im Rahmen des Schulbeginns 2022

Aalen (ots) - Backnang: Pkw macht sich selbstständig Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr parkte eine 47-jährige Autofahrerin ihren Honda in der Ginsterhalde am rechten Fahrbahnrand. Dabei vergaß sie ihr Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, sodass dieses auf einen bereits geparkten Ford rollte. Dabei entstand ...

