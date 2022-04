Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - B525 für Entschärfung einer Bombe gesperrt

Gescher (ots)

In Gescher ist es am Mittwoch auf dem Gelände einer Firma an der Schildarpstraße zum Fund einer Bombe gekommen. Im Zuge der Entschärfung wird die Bundesstraße 525 im Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und "Alte Kaiserei" ab circa 15.15 Uhr gesperrt. Darüber hinaus kommt es zu weiteren Sperrungen von Straßen im betroffenen Bereich. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell