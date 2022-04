Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken

Vreden - Betrüger gaben sich als Tochter aus

Borken / Vreden (ots)

"Hallo Mama, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer" - mit diesen Worten schlichen sich Betrüger in das Vertrauen einer Borkenerin. Die Täter hatten sich am Montag über den Messengerdienst WhatsApp auf dem Mobiltelefon der Frau gemeldet - eine Masche, mit der Kriminelle derzeit massiv in Erscheinung treten. Die Täter gehen dabei geschickt vor, so nicht nur in diesem Fall: Auch in Vreden hatten die Betrüger mit diese Methode Erfolg. Die Täter führten erst eine vom Inhalt her unverdächtige Unterhaltung mit den Geschädigten. Damit erweckten sie bei den Frauen erfolgreich den Anschein, tatsächlich Kontakt zu ihrer Tochter zu haben. Erst tags darauf kam es zur aus Sicht der Kriminellen entscheidenden Nachricht: Sie baten die Geschädigten darum, stellvertretend einige Überweisungen vorzunehmen. Die Begründung erschien plausibel - durch den Wechsel des Handys stünde angeblich die App für das Online-Banking nicht mehr zur Verfügung. Daraufhin überwiesen die Borkenerin und die Vredenerin in dem guten Glauben Geld, dies für ihre Töchter zu veranlassen. Erst danach stellte sich für sie heraus, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen waren.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche. Wer eine solche Nachricht erhält, sollte von sich aus Kontakt mit dem betreffenden Angehörigen aufnehmen - und das über eine andere bekannte Erreichbarkeit. So lässt sich schnell klären, was hinter der Botschaft der vermeintlichen Verwandten steckt.

