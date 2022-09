Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kunden beleidigt, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montagnachmittag zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Benningerstraße geparkten Renault. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Chrysler die Neustadter Hauptstraße. Hierbei kam er in Folge eines medizinischen Notfalls nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 45-jährigen Jeep-Fahrerin. Der 50-Jährige wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

Waiblingen: In Gegenfahrbahn gekommen und geflüchtet

Ein 62-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Montagvormittag gegen 08:40 Uhr die Alte Bundesstraße in Richtung der Talaue. Dort kam ihm ein schwarzer Mittelklassewagen von der Emil-Münz-Straße aus kommend entgegen. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass der Seat-Fahrer ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der schwarze Pkw fuhr anschließend weiter ohne anzuhalten. Der Seat wurde durch das Ausweichmanöver so beschädigt, dass Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Hinweise zum Fahrer des schwarzen Pkws nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Auenwald: Kunden beleidigt

Am Montagnachmittag gegen 12:45 fiel ein 37-jähriger Mann in der Filiale eines Discounters in der Unterbrüdener Straße auf. Der Mann beleidigte mehrere Kunden und beschädigte die Schranke in den Einkaufsmarkt. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Personen, welche durch den Mann beleidigt wurden, unter der Telefonnummer 07191 35260 melden.

Auenwald: Unfallflucht

Der Fahrer eines gelben Pritschenwagens beschädigte am Montag gegen 18.30 Uhr in der Bachstraße von Mittelbrüden ein Vordach. Der Fahrer stieg kurz aus, sammelte Fahrzeugteile zusammen und entfernte sich hiernach unerlaubt. Es liegen Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fellbach: Aufgefahren

Ein 53 Jahre alter Toyota-Fahrer übersah am Montag gegen 17.45 Uhr eine vor ihm wartende und ebenfalls 53 Jahre alte Golf-Fahrerin. Bei dem Unfall, der sich in der Ludwigsburger Straße ereignete, entstand rund 3000 Euro Sachschaden.

Kernen-Stetten: Steine auf Fahrbahn

Eine 45 Jahre alte Frau legte am Montagabend zusammen mit einem 21-Jährigen zwei etwa 10x10 cm große Steine auf die Fahrbahn der Schloßstraße, auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle. Gegen 23 Uhr wurde festgestellt, dass Verkehrsteilnehmer vermutlich über die Steine fuhren und ihre Fahrzeuge entsprechend beschädigt sein könnten. Betroffene Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach untere Telefon 0711/57720 zu melden.

