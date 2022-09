Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis: schwerer Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Neresheim-Dehlingen: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Dienstag gegen 17:34 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mercedes Benz Fahrer die Ulrichstraße aus Dehlingen kommend in Richtung Landstraße. An der Kreuzung zur Landstraße 1070 biegt er nach links auf diese ab. Hierbei missachtet er die Vorfahrt eines 31-jährigen BMW Fahrers, der die L 1070 aus Richtung Unterriffingen in Richtung Ohmenheim befährt. Es kommt zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und der Mercedes Benz überschlug sich vermutlich. Der Unfallverursacher, seine 54-jährige und 55-jährige Mitfahrerinnen wurden beim dem Unfall schwer verletzt. Der BMW Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit starken Kräften vor Ort. Über die Höhe des Sachschadens kann bislang nichts gesagt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell