Coesfeld (ots) - In der heutigen Nacht (18.08.2022) gegen 00.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter auf der Straße Schöne Breide in Dülmen, vermutlich mit Hilfe von Feuerwerkskörpern, einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Dies gelang ihnen augenscheinlich nicht. Der Automat wurde beschädigt, blieb jedoch verschlossen. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr