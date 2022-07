POL-PDNR: B42- Zeugenaufruf nach riskantem Überholmanöver

Unkel (ots) - Die Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am alten Rhein nutzten unbekannte Täter am Dienstagnachmittag, um in das Haus einzubrechen. Wie die polizeiliche Tatortaufnahme ergab, wurde das Haus von einem Nachbarn während der Abwesenheit betreut. Gegen 13:00 Uhr schaute er letztmalig nach dem Anwesen, wobei keine Auffälligkeiten bemerkt wurden. Als er am Abend, gegen 20:00 Uhr, nochmals nach dem Haus schaute, bemerkte er einen hoch ...

mehr