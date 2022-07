Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

St.-Katharinen - Notscheid (ots)

Am Montagmittag verursachte ein Lkw mit Auflieger einen Verkehrsunfall an einem Baustellenfahrzeug in der Hochstraße. Ein 63-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Siegen beschädigte beim Vorbeifahren einen Außenspiegel an einem geparkten Baustellenfahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch anwesende Bauarbeiter konnte der Unfall beobachtet und das amtliche Kennzeichen des Aufliegers abgelesen werden. So konnte die Linzer Polizei den Verursacher schnell ermitteln. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet

