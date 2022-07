Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Windhagen (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 21:00 Uhr in der Köhlershohner Straße in Windhagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Motorradfahrer befuhr die Köhlershohner Straße in Richtung Rederscheid. Beim Vorbeifahren streifte der Fahrer einen geparkten PKW Renault Megane. Nachdem eine Zeugin in einem angrenzenden Wohnhaus ein Unfallgeräusch wahrgenommen hatte, beobachtete sie ein Motorrad, das sich mit beschleunigender Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernte. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell