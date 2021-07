Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Graragenwand verschmiert

Birkenfeld (ots)

An einer Garage in Birkenfeld, Achtstraße/Feckweilerstraße kam es in den letzten Tagen zu einer Sachbeschädigung. Eine Garagenwand wurde von einem bislang unbekannten Täter mit einer anstößigen Zeichnung beschmiert. Der Schaden liegt bei ca. 300 Euro. Hinweise an die Polizei Birkenfeld.

