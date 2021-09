Polizei Hamburg

POL-HH: 210928-1. Tataufklärung nach Körperverletzung im Zusammenhang mit einer Versammlung

Hamburg

Tatzeit: 18.09.2021, 14:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Mönckebergstraße

Die Polizei suchte nach einem bislang unbekannten Mann, der im Rahmen der Versammlung "Mahnwache für Israel - Gegen Antisemitismus" in Begleitung weiterer Personen antisemitische Beleidigungen äußerte und einen 60-jährigen Versammlungsteilnehmer angriff und dabei schwer verletzte. Siehe dazu auch Pressemitteilung 210920-1.

Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen und konnte nach Auswertung vorliegenden Videomaterials einen Tatverdächtigen identifizieren. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen, der in Berlin wohnhaft ist.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg beantragte einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Hamburg für die Wohnung des Tatverdächtigen, der heute früh in Berlin mit Unterstützung des dortigen LKA vollstreckt wurde. Dabei stellten die Ermittler mutmaßliche Beweismittel sicher und trafen neben dem Tatverdächtigen der Körperverletzung auch dessen 14-jährigen Bruder an, der eine der mutmaßlichen Begleitpersonen am 18.09.2021 gewesen sein dürfte.

Der 16-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.

