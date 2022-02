Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tortenheber gestohlen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Ilmenauer Polizei ermittelt derzeit nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße in Arnstadt. Der Täter öffnete in der zurückliegenden Nacht zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr gewaltsam die Eingangstür und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten des unbewohnten Hauses. Er entwendete bis auf einen Tortenheber im Wert von ca. 30 Euro kein Beutegut. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Der Sachschaden am Haus liegt bei ca. 300 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die relevante Wahrnehmungen zu diesem Sachverhalt gemacht haben (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0038856/2022). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell