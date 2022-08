Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Fahndungstreffer

Kehl (ots)

Bei den intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich wurden gestern im Bereich der Tramhaltestelle vor dem Bahnhof in Kehl mehrere Fahndungstreffer bei zwei Personen festgestellt. Am Vormittag wurde ein 37-jähriger Algerier festgenommen. Gegen ihn lagen drei Fahndungsnotierungen vor. Er wurde zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe gesucht. Ein Gericht hatte ihn wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt, von der er noch 8 Tage abzusitzen hatte. In derselben Sache war er zur Vermögensabschöpfung von 249 Euro ausgeschrieben. Des Weiteren bestand gegen ihn eine Widereinreisesperre. Bei den polizeilichen Maßnahmen widersetzte er sich der Festnahme und versuchte zu flüchten. Dies wurde von den Beamten verhindert. Nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren ausländerrechtlichen Maßnahmen übernimmt die Ausländerbehörde. Am Nachmittag stellten die Bundespolizisten einen 37-jährigen Franzosen fest. Dieser war wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 1600 Euro oder ersatzweise 40 Tage Haft verurteilt worden. Es bestand ein Vollstreckungshaftbefehl. Der Mann konnte die Geldstrafe vor Ort vollständig bezahlen und durfte dann seinen Weg fortsetzen.

