Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Pedelecs gestohlen; Personenfahndung

Reutlingen (ots)

Römerstein-Böhringen (RT): Pkw-Brand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Pkw-Brand sein, der sich am Mittwochabend auf dem Parkplatz der Sporthalle im Raisenweg ereignet hat. Eine 54-jährige Fahrerin eines VW Touran hatte dort gegen 19.50 Uhr ihren Wagen abgestellt. Wenige Minuten später bemerkte eine Zeugin, dass aus dem Motorraum des Fahrzeugs Flammen schlugen und setzte einen Notruf ab. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Böhringer Feuerwehr stand der Motorraum des Touran bereits im Vollbrand, der abgelöscht wurde. An dem Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstanden sein. Der VW wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (ak)

Köngen (ES): Gegen Leitplanken geprallt

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B313 entstanden. Ein 46-Jähriger befuhr gegen 21.15 Uhr mit seinem Mercedes GLC die Bundesstraße in Fahrtrichtung Nürtingen. Kurz vor der Anschlussstelle zur A8 streifte er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Wagen die Leitplanken auf der rechten Fahrbahnseite und kam anschließend im Grünstreifen der Überleitung in Richtung München zum Stehen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde der 46-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes wurde von Angehörigen des Mannes von der Unfallstelle entfernt. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Humboldt-/ Hauptstraße erlitten. Eine 25-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Mercedes CLA auf der Humboldtstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Als sie anschließend in den Einmündungsbereich einfuhr, musste ein von links kommender Leichtkraftradlenker stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 17-Jährige stürzte in der Folge samt Motorrad zu Boden und schlitterte gegen den Pkw der 25-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den Zweiradlenker nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Bekannte kümmerten sich um seine Yamaha. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (rn)

Kirchheim (ES): Brand von Heuballen

Brennende Heuballen haben am Mittwochnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Schönbergstraße geführt. Eine Spaziergängerin entdeckte das Feuer gegen 16.20 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten anrückte, löschte die Flammen. Offenbar hatten Kinder den Brand beim Spielen mit einem Feuerzeug entfacht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. (rn)

Kirchheim (ES): Hochwertige Pedelecs gestohlen (Zeugenaufruf)

Vier Pedelecs im Gesamtwert von über 10.000 Euro sind in den vergangenen Tagen aus zwei Schuppen in der Naberner Hörnlestraße gestohlen worden. In der Zeit von Dienstag, elf Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Schuppen ein und nahmen zwei schwarze Crossbikes der Marke Cube, ein schwarzes Fahrzeug der Marke Centurion sowie ein weißes Pedelec des Herstellers Bulls Copperhead mit. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Gegen Leitplanke geschleudert

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist der Lenker eines BMW, der am Mittwochnachmittag auf der B28 in die Leitplanken geprallt ist. Der 18-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit seinem BMW auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Den ersten Ermittlungen zufolge kam er dabei auf Höhe Jettenburg aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen in den Grünstreifen. Durch das anschließende Gegenlenken geriet der BMW ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanken auf der linken Seite und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 18-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw, an dem Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur anschließenden Reinigung war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gegen 18.45 Uhr wurde der Verkehr über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen. (rn)

Nehren (TÜ): Brennender Altkleidercontainer

Ein Altkleidercontainer ist am Mittwochabend in der Hauchlinger Straße in Brand geraten. Gegen 20 Uhr hatte ein Zeuge über Notruf der Polizei gemeldet, dass der Container in Flammen stehe. Die Nehrener Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Container. Bei dem Brand wurde der Behälter samt Inhalt zerstört. Ein danebenstehender Altkleidercontainer wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt. (md)

Rottenburg (TÜ): Drei Rollerfahrerinnen gestürzt

Aufgrund eines größeren Steins auf der Fahrbahn sind am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr, auf einem Beiweg der L389 zwischen Weiler und Hemmendorf drei junge Rollerfahrerinnen zu Fall gekommen, die dort gemeinsam unterwegs waren. Nachdem zunächst eine der Fahrerinnen den Stein überfahren hatte und gestürzt war, kamen auch ihre nachfolgenden Begleiterinnen zu Fall. Bei dem Unfall zogen sich zwei der 15-jährigen Jugendlichen leichte Verletzungen zu. Eine sofortige, ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Alle drei Roller wurden bei dem Sturz beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Stein von dem danebenliegenden Hang auf die Fahrbahn gerollt sein. (md)

Rottenburg (TÜ): Maschine in Brand geraten

Zu einem Maschinenbrand mussten am Mittwochvormittag die Rettungskräfte in die Peter-Schaufler-Straße in Ergenzingen ausrücken. Kurz vor 11.30 Uhr war in der Häckselmaschine mit Papierpresse eines Logistikzentrums vermutlich aufgrund eines technischen Defekts das Feuer ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung löste daraufhin ein Brandalarm aus. Zur Brandbekämpfung rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr aus. Nach einem ersten Löschangriff wurde die betroffene Maschine standortverändert und zum Ablöschen weiterer Glutnester geöffnet. Über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Rottenburg (TÜ): Ins Heck gekracht

Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B28 bei Kiebingen am Mittwochmorgen. Die 59-jährige Fahrerin eines Opel Crossland war gegen 8.50 Uhr in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. An der Abzweigung nach Kiebingen bemerkte sie zu spät, dass eine vor ihr fahrende 18-Jährige mit ihrem Opel Astra an einer auf Rot umschaltenden Ampel anhielt und fuhr auf den Wagen auf. Bei der heftigen Kollision wurden beide Fahrerinnen nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. (md)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Fahndung nach vermisster Person

Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Personensuchhundes hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag nach einer vermissten Person gefahndet. Angehörige hatten die Frau gegen 22.40 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, wurden unverzüglich die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Gegen 3.50 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Albstadt die 50-Jährige in Albstadt antreffen. Sie wurde in eine Fachklinik eingeliefert. (ak)

Schömberg (ZAK): Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus im Gemmiweg sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, ausgerückt. Alle Hausbewohner konnten unverletzt evakuiert werden oder das Gebäude selbstständig verlassen. Sachschaden war nicht entstanden, allerdings war das Gebäude stark verraucht. Die Bewohner kamen über Nacht in der Nachbarschaft unter. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen der Abteilung Schörzingen, vier Fahrzeugen der Abteilung Schömberg und einem Drehleiterfahrzeug der Abteilung Balingen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug vor Ort. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell