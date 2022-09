Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf/B30 - B30 nach Unfall blockiert

Bei Hochdorf sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr, berichtet die Polizei. Zu dieser Zeit fuhr ein 55-Jähriger mit ihrem VW in Hochdorf in der Biberacher Straße. Sie bog nach links ab, um auf die B30 in Richtung Biberach zu fahren. Dabei übersah die VW-Fahrerin eine 63-Jährige, die mit ihrem Touran in Richtung Ravensburg unterwegs war. Am Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Der Touran wurde durch den heftigen Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Zum Glück war dort niemand unterwegs. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrerinnen eine Schock. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Fahrbahn aber musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge bis 16 Uhr komplett gesperrt werden. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Hochdorf, Unteressendorf und Schweinhausen mit 14 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

17 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2021 waren auf das Missachten der Vorfahrt zurückzuführen. Meist entstehen solche Unfälle, weil es Verkehrsteilnehmer eilig haben. Die Polizei rät zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

