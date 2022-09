Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Kinder ohne jegliche Sicherung

Am Mittwoch fuhr ein 27-Jähriger mit seinen beiden Kindern in Schelklingen ohne Sicherung.

Gegen 10.15 Uhr stoppte die Polizei den VW in der Ehinger Straße. Am Steuer saß ein 27-Jähriger. Auf dem Rücksitz saßen seine sieben und acht Jahre alten Kinder. Die hatten weder einen Sicherheitsgurt noch eine vorgeschriebene Sitzerhöhung. Für den Mann war die Fahrt zunächst beendet. Er durfte mit seinen Kindern erst weiter fahren, nach dem er ordnungsgemäße Sitzerhöhungen organisiert hatte. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

Mehr als die Hälfte der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Kinder war nicht oder nicht richtig gesichert. Dabei sind folgenschwere Verletzungen vermeidbar! Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, müssen mit speziellen Rückhalteeinrichtungen gesichert werden. Diese müssen amtlich geprüft, gekennzeichnet und für das Kind nach Größe und Gewicht geeignet sein. Umfangreiche Informationen zu Kindern als Mitfahrer im Pkw, Bus und Taxi, auf dem Motorrad, Motorroller, sowie auf dem Fahrrad oder im Fahrradanhänger erhalten Sie in unserer Broschüre "Sicher an Bord!" und unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

