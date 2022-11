Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstähle, Einbrüche, Tätliche Auseinandersetzungen, Unfälle, Betrug über WhatsApp

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Fußballspieler bestohlen (Zeugenaufruf)

Mehrere Sportler sind am Dienstag während eines Fußballspiels auf dem Sportgelände in der Bruckenwiese bestohlen worden. Zwischen elf Uhr und 14.30 Uhr schlich ein noch unbekannter Dieb in die Umkleidekabine der Gastmannschaft. Aus der Kleidung entwendete der Unbekannte anschließend drei Fahrzeugschlüssel. Die dazugehörigen, auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Pkw durchsuchte der Täter ebenfalls und entwendete daraus Bargeld. Anschließend ließ er die Fahrzeugschlüssel auf dem Parkplatz zurück und flüchtete. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07123/924-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Eningen (RT): Mäher gestohlen

Ein Zweitrommelmäher der tschechischen Marke VARI, Modell BDR 1200, ist zwischen Montag, zwölf Uhr, und Dienstag, 9.15 Uhr, von einem Wiesengrundstück an der L 380, der Eninger Steige, gestohlen worden. Der oder die unbekannten Täter brachen ein Schloss an dem mittels Stahlseil gesicherten Mäher auf und schoben das Gerät zur L 380. Dort dürfte der rund 300 Kilogramm schwere Mäher, der mit einem Honda-Motor ausgestattet ist, in ein größeres Fahrzeug oder auf einen Anhänger geladen worden sein. Der Tatort liegt außerhalb von Eningen in Fahrtrichtung St. Johann gesehen linkerhand im Bereich zwischen der zur L380a führenden Querverbindung und der ersten Linkskurve der Steige. Wer dort in dem fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pfullingen unter Tel. 07121/99180 zu melden. (ak)

Metzingen (RT): In Wohnung eingebrochen

In eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Florianstraße ist ein unbekannter Einbrecher am Dienstagabend eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 23.15 Uhr drang er über die zuvor gewaltsam geöffnete Balkontür in die Wohnung ein und durchwühlte mehrere Räume nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Esslingen (ES): Container aufgebrochen

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, in der Eberspächerstraße in Oberesslingen an einem Container zu schaffen gemacht. Der Täter gelangte zunächst über ein Tor auf den dortigen Lagerplatz und brach anschließend den darauf befindlichen Container auf. Daraus entwendete er eine Steinsäge der Marke Steinadler und ein Stromaggregat. Der entstandene Sachschaden und der Wert des Diebesguts können noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rn)

Neuhausen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus im Birkenweg ist von Montag, 16 Uhr, auf Dienstag, 16.15 Uhr, eingebrochen worden. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Mit Schmuck und einer Kamera entkam er anschließend ungesehen. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Neuhausen (ES): Auseinandersetzung auf Schulgelände

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am Dienstagabend auf einem Schulgelände in der Klosterstraße gekommen sein. Gegen 19.40 Uhr war es dort offenbar infolge vorausgegangener Streitigkeiten zu einem Gerangel zwischen einem Zwölfjährigen und einem 14-Jährigen gekommen, die sich beide mit mehreren Begleitern auf dem Schulgelände aufhielten. Im Zuge der Auseinandersetzung sollen der 14-Jährige und ein 16-Jähriger, der diesem zu Hilfe eilen wollte, zudem von mehreren Unbekannten geschlagen und getreten worden sein. Die beiden Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den zwischenzeitlich geflüchteten Tatverdächtigen kontrollierten die Einsatzkräfte neben dem Zwölfjährigen vier weitere Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren, die mutmaßlich ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Sie wurden ihren Eltern überstellt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Großbettlingen (ES): Nach Einbruch in Wertstoffhof festgenommen

Nach einem Einbruch in einen Wertstoffhof in der Straße Obere Bruckenwiesen sind am Dienstagnachmittag drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Kurz nach 17.30 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge drei Männer auf dem Gelände des Wertstoffhofs bemerkt und den Notruf gewählt. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte die Tatverdächtigen in der Folge auf einem nahegelegenen Feldweg. Die drei Männer im Alter von 25, 28 und 41 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte sich das Trio zuvor gewaltsam über das Eingangstor Zutritt zum Gelände verschafft und Elektroschrott offenbar zum Abtransport bereitgelegt. Die drei Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das Polizeirevier Nürtingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Nürtingen (ES): Tauben gestohlen

Auf die Tauben eines Züchters hatte es ein unbekannter Dieb in den vergangenen Tagen im Bereich der Neuffener Straße abgesehen. Zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, zwölf Uhr, drang er unbefugt in das am Ortsausgang von Nürtingen in Richtung Frickenhausen gelegene Grundstück und in den Taubenschlag ein und entwendete aus den Käfigen 15 Tauben. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Wäscherei in der Echterdinger Nikolaus-Otto-Straße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 5.20 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine eingeschlagene Scheibe in das Gebäude. Beim Durchwühlen eines Büroraums erbeutete er Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

Mehrere bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in drei Gaststätten in Kirchheim eingebrochen. An einem Lokal in der Wollmarktstraße schlugen die Unbekannten mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und stiegen durch diese ins Innere. Bei einem Restaurant in der Dettinger Straße gelangten die Einbrecher über den Hintereingang in das Gebäude. In der Hahnweidstraße öffneten die Täter gewaltsam eine Terrassentür, um in eine Pizzeria einzudringen. An allen drei Tatorten wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Einbrecher mehrere Smartphones, Bargeld sowie eine Magnumflasche Champagner und einen Laptop. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob ein möglicher Tatzusammenhang besteht. (ms)

Ostfildern (ES): Gartenhütten aufgebrochen

Mindestens drei Gartenhütten sind in der Nacht zum Dienstag im Gewann Weiler Berg bei Ruit aufgebrochen worden. In der Zeit von 19 Uhr bis 9.30 Uhr wurden an den Häuschen Fensterläden beschädigt und im Anschluss die Scheiben eingeworfen. Auf einem vierten Grundstück beschädigte der bislang unbekannte Täter eine weitere Gartenhütte. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Esslingen (ES): Bei Auseinandersetzung verletzt

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Jugendlicher bei einer Auseinandersetzung in Zell leicht verletzt worden. Der Polizei war kurz vor fünf Uhr eine Bedrohung mitgeteilt worden. Im Bereich eines Einkaufszentrums in der Alleenstraße konnten mehrere Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende angetroffen werden. Ersten Ermittlungen nach soll ein Beteiligter einen Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Im Anschluss seien mehrere Beteiligte davongerannt. Die Tatverdächtigen konnten am nahegelegenen Bahnhof angetroffen und kontrolliert werden. Da ein 17-Jähriger eine Kopfverletzung erlitten hatte, wurde er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der junge Mann gab an, mit einer Flasche traktiert worden zu sein. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zum Tathergang sowie den Beteiligten aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (ms)

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfall gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag eine Frau in der Pliensauvorstadt leicht verletzt worden ist. Ein 53-Jähriger befuhr mit einem Opel Combo gegen 14.40 Uhr die Brückenstraße in Richtung Zollberg. An der Einmündung Hohenheimer Straße kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Dacia Sandor einer 42 Jahre alten Frau. Die Dacia-Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Da beide Beteiligten angaben, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, werden dringend Zeugen zu dem Unfall gesucht. (ms)

Tübingen (TÜ): Betrunkener E-Scooterfahrer

Ein betrunkener E-Scooterfahrer musste am Dienstagmorgen seinen Führerschein abgeben. Der 35-Jährige fiel aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gegen 7.20 Uhr einer Streife des Polizeireviers Tübingen in der Hölderlinstraße auf. Der Mann war in Schlangenlinien auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,1 Promille. Weiterhin hatte der 35-Jährige ein Tütchen mit mutmaßlichen Drogen dabei. Nach einer Blutentnahme musste er seine Fahrerlaubnis aushändigen. (ms)

Albstadt (ZAK): Über Messengerdienst betrogen

Kriminelle haben Anfang der Woche einen Mann aus Albstadt um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Der 63-Jährige erhielt am Montag eine WhatsApp-Nachricht von einer ihm unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als vermeintliche Tochter ausgab. Der Betrüger gaukelte seinem Opfer vor, dass sein Handy kaputtgegangen sei und er deswegen eine neue Rufnummer hätte. Zudem täuschte er eine ausstehende Rechnung vor, die dringend beglichen werden müsse. Der Mann überwies daraufhin den geforderten Betrag. Später flog der Betrug auf.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (rn)

Rosenfeld (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung L390/L415 ereignet hat. Ein 70-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem Audi A1 auf der L 390 in Richtung L415 unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte er nach links einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt auf der L415 in Richtung Rosenfeld fahrenden VW Polo einer 19-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Audi um die eigene Achse gedreht, der Polo schleuderte von der Fahrbahn und streifte dabei die Hauswand eines angrenzenden Gebäudes. Der Rettungsdienst brachte beide Beteiligten in ein Krankenhaus. Während der 70-Jährige nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten hatte, wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle konnte gegen 18 Uhr geräumt werden. (rn)

