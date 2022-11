Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz Halloween-Nacht, Verkehrsunfälle, auf Pkw eingeschlagen, Nackter Mann, Einbruch, Widerstand, Brand

(RT/ES/TÜ/ZAK): Bilanz Halloween-Nacht

Anlässlich der Halloween-Nacht wurden im gesamten Präsidiumsbereich (Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen, Zollernalbkreis) mit erhöhter Polizeipräsenz eine Vielzahl von Personenkontrollen an Jugendtreffpunkten durchgeführt und diverse Veranstaltungen überwacht. Mit circa 80 anlassbezogenen polizeilichen Einsätzen lag das Einsatzaufkommen über dem der Vorjahre. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um Ordnungsstörungen, Sachbeschädigungen, kleinere Brände, widerrechtliches Abbrennen von Feuerwerkskörpern sowie Ruhestörungen durch private Feierlichkeiten. Zur späteren Stunde musste die Polizei vereinzelt zu Streitigkeiten oder Körperverletzungsdelikten ausrücken, welche sich meist infolge des zunehmenden Alkoholkonsum entwickelt hatten. Ferner gab es mehrere Mitteilungen wegen Klingelstreichen an Haustüren.

In Reutlingen kam es in einer Diskothek in der Emil-Adolff-Straße im Verlauf einer Halloween-Party gegen 01.40 Uhr zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei, nachdem ein unbekannter Partygast in der Lokalität Pfefferspray versprüht hatte. Infolgedessen klagten acht Personen über Atemwegsreizungen und mussten vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden.

In Esslingen mussten gegen 23.15 Uhr mehrere Polizeistreifen zu einer Diskothek in der Röntgenstraße ausrücken, um vor Ort für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Der Veranstalter der dort stattfindenden Halloween-Party hatte die Polizei verständigt, da die Partylokalität derart gut besucht war, dass einer Vielzahl von wartenden Personen der Zugang verwehrt werden musste. Diese führte zu tumultartigen Szenen vor der Lokalität, so dass der Bereich schließlich durch die Polizei geräumt wurde.

In Tübingen kam es im Verlauf der Halloween-Nacht infolge von zwei Bränden zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 19.55 Uhr brannte in der Aixer Straße ein in einem Garten stehenden Trampolins, welches mutmaßlich vorsätzlich angezündet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro beziffert. Kurz vor Mitternacht brannte im Bereich der Geschwister-Scholl-Schule ein Container mit Altpapier und Kartonagen, was Löscharbeiten der Feuerwehr zur Folge hatte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Sachschaden am Container entstand nicht.

In Albstadt führten Beamte der Verkehrspolizei Balingen sowie des Polizeireviers Albstadt in der Halloween-Nacht zwischen 20 Uhr und 02 Uhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Hierzu wurde auf der Bundesstraße 463 zwischen Meßstetter Kreuz und Karlsbrücke eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet, welche von der Feuerwehr professionell ausgeleuchtet wurde. Insgesamt wurden acht Fahrzeuglenker wegen Fahrens unter Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung zur Anzeige gebracht, davon mussten sieben eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Von zwei Fahrzeuglenkern wurde der Führerschein einbehalten. Außerdem wurden 24 weitere Verstöße, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erlöschen der Betriebserlaubnis, Ladungssicherung oder Gurtanlegepflicht festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Reutlingen (RT): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 28, kurz nach der Anschlussstelle Sondelfingen ereignet hat. Gegen 16.10 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Sattelzuges mit weißem/hellem Planenaufbau den rechten Fahrstreifen in Richtung Metzingen. Aus bislang unbekannter Ursache heraus leitete er eine Gefahrenbremsung ein und bremste bis zum Stillstand ab. Ein 35-jähriger Motorradfahrer, welcher ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, musste seinerseits eine Gefahrenbremsung durchführen und wich nach links in Richtung Mittellinie aus. Um einen Zusammenstoß mit dem Motorrad zu vermeiden bremste eine 42 Jahre alte Golf-Fahrerin, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen befand, ebenfalls stark ab. Dies erkannte ein von hinten herannahender 27-jähriger Golf-Fahrer zu spät und fuhr auf sie auf. Der Lenker des Sattelzuges hielt kurz auf dem Standstreifen an, bevor er schließlich seine Fahrt in Richtung Metzingen fortsetzte, ohne sich den anderen Beteiligten zu erkennen zu geben. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung nach dem Lkw, konnte dieser nicht mehr angetroffen werden. Die 42-Jährige trug durch den Unfall leichte Verletzungen davon und musste vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.000 Euro. Sowohl der Sattelzug, als auch das Motorrad blieben unbeschädigt. Zeugen welche sachdienliche Hinweise, insbesondere zum konkreten Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu wenden.

Reutlingen (RT): Auf Auto eingeschlagen

Eine kaputte Motorhaube und offene Fragen sind das Ergebnis zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zu Dienstag zwischen Mittelstadt und Ofterdingen ereignet hat. Eine 18-jährige Nissan-Fahrerin befuhr gegen 23.45 Uhr die Mittelstädter Straße in Richtung Ofterdingen, als sie auf einen mit Warnblinkanlage abgestellten Pkw aufmerksam wurde. Sie verlangsamte ihre Fahrt, wobei plötzlich eine männliche Person mit ausgestreckten Armen aus einem Gebüsch vor ihr Fahrzeug sprang und sie so zum Anhalten zwang. Der Unbekannten schlug derart auf die Motorhaube des Nissan ein, dass hierdurch eine Delle entstand. Anschließend versuchte der wirr und unverständlich vor sich hinsprechende Mann die Beifahrertüre zu öffnen, was ihm allerdings nicht gelang, woraufhin er sich in unbekannte Richtung entfernte. Das Fahrzeug weswegen die 18-Jährige ursprünglich ihre Fahrt verlangsamt hatte war zwischenzeitlich nicht mehr vor Ort. Weder sie noch einer ihrer drei Mitfahrenden konnten sich an den Fahrzeugtyp oder ein Kennzeichen erinnern. Ob das Fahrzeug und der Unbekannte in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Altbach (ES): Frontalkollision

Wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 50-jährigen Mann, der am Montagabend auf der Esslinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 50-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit seinem BMW auf der Esslinger Straße in Richtung Plochingen unterwegs, als er Höhe der Einmündung Jägerstraße aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Eine entgegenkommende 35-Jährige Fahrerin eines Hyundai kollidierte trotz sofortiger Bremsung frontal mit dem BMW. Die 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen ein Schaden von insgesamt circa 25.000 Euro entstand, mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Esslingen (ES): Entkleideter Mann unterwegs

Ein nackter Mann, der an Färbertörlesweg im Bereich des Esslinger Bahnhofs auf- und ablief, ist am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr der Polizei gemeldet worden. Gegenüber den Beamten konnte der Mann sein auffälliges Verhalten nicht schlüssig erklären. Da der Mann sich zunächst weigerte, seine Personalien anzugeben, wurde er zur Feststellung der Identität in Gewahrsam genommen. Während einer ärztlichen Vorstellung im Krankenhaus versuchte er, nach einer Krankenschwester zu treten und beleidigte die Beamten. Als er seine Identität preisgab, konnte der 30-Jährige auf freien Fuß gesetzt werden. Er sieht sich nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Wernau (ES): Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Landesstraße 1207 zwischen Wernau und Wernau-Freitagshof ereignet. Gegen 23.45 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW der 3er-Reihe die L 1207 von Wernau in Fahrtrichtung Kirchheim, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte er einen Baum und kam im Anschluss in einem Acker zum Stehen. Der Fahrer und seine zwei Mitfahrerinnen, eine 16-Jährige und eine 17-Jährige, wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am BMW, der von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstag, 25.10.2022 und Montag, 31.10.2022 durch Einschlagen eines Balkonfensters Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Plieninger Straße verschafft. Nach Betreten der Wohnung wurden in den Räumlichkeiten mehrere Behältnisse und Schränke geöffnet und nach Stehlenswertem durchsucht. Ob überhaupt etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Weilheim an der Teck (ES): Unfall unter Alkoholeinfluss

Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen eines VW Golfs bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Dienstagmorgen ereignet hat. Gegen 02.55 Uhr befuhr der 20-jährige Golf-Fahrer zusammen mit seinem 21-jährigen Beifahrer die Verlängerung Katzensteigle am Ortsrand von Weilheim an der Teck. Vermutlich aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Fahrers, kam der Pkw rechtsseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich einmal und kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Dem 20-Jährigen wurde nicht nur eine Blutprobe, sondern im Anschluss auch sein Führerschein abgenommen.

Ostfildern-Kemnat (ES): Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Beteiligten hat sich am Montagnachmittag in Kemnat ereignet. Um 16.45 Uhr befuhr die 57-jährige Fahrerin eines Dacia-Logan die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Heumadener Straße. Auf dieser war zeitgleich eine vorfahrtsberechtigte 54-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Piaggio in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Zweiradfahrerin stürzte auf Grund des Zusammenstoßes zu Boden und wurde hierbei leicht verletzt. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung wurde die 54-Jährige durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt gegen einen 30-Jährigen, welcher am Montagabend gegen polizeiliche Maßnahmen Widerstand geleistet hat. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei in die Filderstraße gerufen. Der offenbar alkoholisierte Mann hatte sich geweigert, den an der Endhaltestelle Bundeswanderweg angekommenen Linienbus zu verlassen. Erst nach Hinzuziehung einer Streife verließ er unter Ausstoß nicht zitierfähiger Beleidigungen in Richtung der eingesetzten Beamten das Verkehrsmittel. Aufgrund der Alkoholisierung sollte der 30-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich derart, dass er zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt werden mussten. Noch während der Fahrt zum Revier und der Unterbringung in der Arrestzelle des Reviers beleidigte er die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen. Verletzt wurde hierbei niemand. Der 30-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein Mercedes-Fahrer musste in der Nacht zu Dienstag seinen Führerschein abgeben, nachdem er alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 04.30 Uhr bog der 26-Jährige von der Bismarckstraße in die Biererstraße ein und übersah hierbei eine am Fahrbahnrand geparkte Mercedes E-Klasse. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die E-Klasse auf einen ebenfalls geparkten Ford Fiesta aufgeschoben wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf alkoholische Beeinflussung beim 26-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von über 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Den Führerschein musste er noch vor Ort bei der Polizei abgeben. Sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug wurde abgeschleppt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Brand in der Ulrichstraße

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagabend ein Sperrmüllhaufen in der Ulrichstraße in Brand geraten. Mehrere Anrufer meldeten gegen 18.50 Uhr den Brand, woraufhin die Feuerwehr mit einem Löschzug und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen sowie die Polizei zum Ereignisort eilten. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer bereits auf einen Zigarettenautomaten und die Außenfassade eines unbewohnten Gebäudes übergegriffen hat. Eine weitere Brandausbreitung konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Da Rauch in das Gebäude eingedrungen war, wurde der Innenraum durch die Feuerwehr überprüft, wobei glücklicherweise kein weiterer Schaden festgestellt wurde. Der Sachschaden wird auf insgesamt mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zur Ermittlung der Brandursache kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort.

