Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs; Wanderer gerettet; Betrug über WhatsApp; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Holzstapel in Brand geraten

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ist ein Holzstapel in einem Garten in der Richard-Wagner-Straße aus bislang unklarer Ursache in Brand geraten. Das Holz, das in einem Unterstand gelagert war, konnte durch den Eigentümer und die Feuerwehr Reutlingen, die mit 16 Mann und einem Fahrzeug vor Ort war, gelöscht werden. Durch das Feuer wurde auch der Unterstand beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Reutlingen-Betzingen (RT): E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss angehalten

Ein unter Drogeneinfluss stehender, 15-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am frühen Montagmorgen in der Ohmenhäuser Straße von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Jugendliche wurde gegen 3.45 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen angehalten und kontrolliert, wobei sich Indizien für eine Drogenbeeinflussung ergaben. Diese bestätigten sich im Rahmen eines durchgeführten Tests. Darüber hinaus wurden bei dem Beschuldigten szenentypische Utensilien sowie eine Tüte mit Restantragungen von Marihuana festgestellt. Nach einer Blutentnahme sieht der Jugendliche nun einer Bußgeldanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen. (md)

Bad Urach (RT): Gestürzter Wanderer gerettet

Am Sonntagmittag ist es bei Bad Urach zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen, an dem neben Bergwacht, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auch ein Rettungshubschrauber der Bergwacht beteiligt war. Gegen 12.10 Uhr wurde über die ILTS mitgeteilt, dass auf einem Wanderweg im Bereich "Geschlitzter Fels" in der Nähe der B 465 ein Wanderer gestürzt war. Zur Rettung des verletzten 62-Jährigen musste dieser durch die Bergwacht von der Unglückstelle aus abgeseilt werden. Da ein Steinschlag auf die darunterliegende Bundesstraße nicht ausgeschlossen werden konnte, musste diese für etwa 45 Minuten komplett gesperrt werden. Der leicht verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die freiwillige Feuerwehr Bad Urach war mit vier Fahrzeugen und 15 Mann, die Bergwachten Bad Urach und Pfullingen mit insgesamt 10 Mann und das DRK mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. (ah)

Pliezhausen (RT): Betrug über WhatsApp

Mehrere hundert Euro haben Betrüger am vergangenen Samstag von einer Frau aus Pliezhausen erbeutet. Die 67-Jährige erhielt gegen Samstagmittag über den Messenger WhatsApp eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Der Verfasser gab sich als Angehöriger der Frau aus, der angeblich eine neue Nummer habe. In der Folge bat der Unbekannte um mehrere Überweisungen, die die Frau teilweise durchführte.

Bei der bekannten und inzwischen verbreiteten Masche geben sich Betrüger als Angehörige oder Bekannte aus und versuchen mithilfe von erlogenen Geschichten, an das Geld ihrer hilfsbereiten Opfer zu gelangen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Werden Sie misstrauisch, wenn Sie von einer angeblich bekannten Person unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden.

- Lassen Sie sich von derartigen Nachrichten keinesfalls unter Druck setzen.

- Werden Sie besonders hellhörig, wenn Geld oder Wertsachen gefordert werden.

- Kontaktieren Sie den besagten Angehörigen oder Bekannten unter den Ihnen vorliegenden Kontaktdaten und fragen Sie nach.

- Kommt Ihnen eine Nachricht verdächtig vor, kontaktieren Sie im Zweifelsfall ihre zuständige Polizeidienststelle.

Weitere Hinweise, wie diese und ähnliche Betrugsmaschen erkannt werden können und wie man sich vor Ihnen schützen kann, finden sich unter: www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

(ah)

Sonnenbühl (RT): Mit Pkw überschlagen

Eine junge Frau ist am Sonntagnachmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der L 382 zwischen Undingen und Genkingen mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen. Die 18-Jährige war mit ihrem VW Golf in Fahrtrichtung Genkingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang wurde sie von einem laut beschleunigenden Motorradfahrer überholt. Infolge des Schreckmoments und der damit verbundenen Lenkbewegungen geriet der Golf nach Angaben der Fahrerin ins Schleudern, durchfuhr den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand und überschlug sich auf dem dahinter verlaufenden Feldweg mehrfach. An einem Zaun eines angrenzenden Grundstücks blieb der Pkw auf dem Dach liegen. Die 18-Jährige und ihre 16-jährige Beifahrerin konnten sich mit Hilfe von Zeugen aus dem Fahrzeug befreien. Sie waren nach derzeitigem Stand glücklicherweise leicht verletzt geblieben. Neben Notarzt und Rettungsdienst, der die beiden Frauen in eine Klinik brachte, war auch die Feuerwehr Sonnenbühl mit zwei Fahrzeugen und 15 Helfern vor Ort. An dem VW, der von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 entstanden sein. Der Schaden am Gartenzaun wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (ak)

Esslingen (ES): Entgegenkommenden PKW übersehen

Circa 30.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagabend in Esslingen ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahrer eines 1er-BMW fuhr gegen 20 Uhr auf der Plochinger Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Bismarckstraße bog er nach links ab. Dabei übersah er jedoch eine ihm entgegenkommende 21-Jährige, die mit ihrem Audi A6 auf der Plochinger Straße stadtauswärts fuhr. Bei der darauffolgenden Kollision entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils circa 15.000 Euro. Obwohl im BMW die Airbags auslösten, wurde nach bisherigem Stand niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Plochinger Straße musste im Bereich des Unfallortes für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. (ah)

Kirchheim unter Teck (ES): Ohne Fahrerlaubnis vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Ein 16-Jähriger ist am späten Sonntagabend in Kirchheim mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 22.40 Uhr war eine Streifenbesatzung zu einem anderen Einsatz auf der Jahnstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kolbstraße schaltete die Besatzung das Blaulicht ein, um von den Sonder- und Wegerechten Gebrauch zu machen. Daraufhin beschleunigte der Fahrer eines vor dem Streifenwagen stehenden Mazda unvermittelt stark und fuhr über die Kreuzung nach links auf die Kolbstraße davon, obwohl die Ampel immer noch Rotlicht zeigte. Dort beschleunigte das Fahrzeug weiter. Der Fahrer ignorierte auch das Rotlicht an der Einmündung der Schöllkopfstraße und bog links in Richtung Tannenbergstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das auf der dortigen Verkehrsinsel gegen einen Baum prallte und dadurch im Frontbereich komplett zerstört wurde. Nach dem Zusammenstoß flüchteten der Fahrer und einer seiner Mitfahrer, zwei weitere im Fahrzeug befindliche Personen, die leicht verletzt waren, blieben vor Ort. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen und der ersten Ermittlungen konnte ein 16-Jähriger, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, als Fahrer festgestellt werden, der nun mehreren Anzeigen entgegensieht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Der Schaden am Baum kann bislang nicht genau beziffert werden. (ah)

Wernau (ES): Von der Straße abgekommen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Kirchheimer Straße ereignet hat. Dort war eine 18-Jährige mit ihrem Ford aus Richtung Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Wernau unterwegs, als sie im Bereich einer Linkskurve versehentlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei fuhr sie über einen Acker, bevor sie einen Baum streifte und auf einer Wiese zum Stehen kam. Aufgrund der Kollision lösten in dem Pkw beide Airbags aus. Die nach derzeitigem Stand leicht verletzte Fahrerin konnte den Wagen selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in eine Klinik. Ihr Auto, an dem Totalschaden entstanden sein dürfte, musste im Laufe des Montags aus der Wiese geborgen werden. Der entstandene Flurschaden kann noch nicht genau beziffert werden. (ak)

Neckartenzlingen (ES): Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Am Sonntagabend konnte durch eine Streife des Polizeireviers Nürtingen ein stark alkoholisierter Fahrer am Steuer eines hochmotorisierten Jaguars aus dem Verkehr gezogen werden. Dieser war zuvor einem aufmerksamen Zeugen gegen 21 Uhr in der Stuttgarter Straße aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der 53-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und sieht nun nach erfolgter Blutentnahme einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (md)

Neuffen (ES): Seniorin verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 70-Jährige am Sonntagvormittag in der Eichenstraße erlitten. Die Frau war dort kurz nach elf Uhr im Begriff, in einen SUV einzusteigen, als der Fahrer offenbar zu früh losfuhr. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Versorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Lichtenwald (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Am Sonntagabend ist es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L1151/K1209 gekommen. Gegen 18.30 Uhr war ein 71-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße von Hohengehren herkommend in Richtung der Landesstraße unterwegs. Anschließend fuhr er in die dortige Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden, 55 Jahre alten Subaru-Lenkers. Durch den Zusammenstoß erlitten zwei Kinder, die auf der Rückbank des Subarus saßen, nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird mit zirka 10.000 Euro beziffert. (rn)

Tübingen (TÜ): Geldbeutel gefordert und mit Pfefferspray gesprüht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts eines versuchten Raubdeliktes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen zwei Unbekannte, die am frühen Samstagmorgen in der Platanenallee versucht haben sollen, unter Anwendung von Pfefferspray mehrere Geldbeutel zu stehlen. Ein 20-Jähriger hielt sich gegen 2.20 Uhr mit drei Begleitern in der Platanenallee auf, als das Quartett von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Anschließend forderten die Unbekannten die vier Männer auf, ihre Geldbeutel herauszugeben. Einer der Tatverdächtigen besprühte den 20-Jährigen offenbar mit Pfefferspray. Als die Geschädigten anschließend die Polizei riefen, flüchteten die Tatverdächtigen ohne Beute in Richtung Uhlandstraße. Der leichtverletzte 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ergebnislos. Einer der Tatverdächtigen soll zwischen 17 und 22 Jahren alt, etwa 175 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Bekleidet soll er mit einer dunklen Jacke gewesen sein, die er mit aufgezogener Kapuze trug. Sein Begleiter wird als etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll ebenfalls eine dunkle Steppjacke mit aufgezogener Kapuze sowie einem Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 entgegen. (rn)

Dettenhausen (TÜ): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der B464 ereignet hat. Ein 73-Jähriger befuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Nissan Pulsar die Bundesstraße zwischen den Kreisverkehren Kälberstelle und Eckbergkreuzung. Dabei erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende, 49 Jahre alte Lenker eines Mercedes CLS verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr auf den Wagen auf. Sowohl die 70 Jahre alte Beifahrerin im Nissan, als auch die 45-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden dabei verletzt und vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Unfall auf B28

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der B28 geführt. Eine 55-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW Transporter die Bundesstraße von Rottenburg in Richtung Ergenzingen. Kurz vor der Anschlussstelle der Autobahn fuhr sie mit dem Wagen auf den verkehrsbedingt wartenden VW Golf einer 35-Jährigen auf. Der Golf wurde in der Folge auf den davorstehenden BMW Mini einer 52-Jährigen geschoben. Alle Fahrzeuglenkerinnen sowie der 44 Jahre alte Beifahrer im Golf erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Insassen des Golf, darunter auch einen Säugling, sowie die 55 Jahre alte Lenkerin des Transporters zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide VW mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Rosenfeld (ZAK): Radfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 43-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Sonntagmittag bei Täbingen erlitten. Der Mann befuhr mit seinem Pedelec einen Waldweg in Verlängerung des Lindenbühlwegs in Richtung Täbingen. Dabei kam er auf dem nassen und laubbedeckten Untergrund zu Fall. Der Rettungsdienst, der vorsichtshalber mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften angerückt war, brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (rn)

Winterlingen (ZAK): Zu schnell und mit Alkohol unterwegs

Weil er zu schnell unterwegs war und unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, hat ein 86-Jähriger am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war mit seinem Renault gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße von Bitz nach Winterlingen unterwegs. Als er nach rechts in Richtung Fachbergsiedlung abbiegen wollte, fuhr er geradeaus in eine Wiese und kam am Waldrand zum Stehen. Während der 86-Jährige unverletzt blieb, musste seine gleichaltrige Beifahrerin mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ein bei dem Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. (ak)

Albstadt (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Glücklicherweise nur geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, den ein erheblich alkoholisierter Autofahrer am Sonntagabend in der Schmiechastraße verursacht hat. Der 59-jährige Mercedes-Lenker wollte gegen 20 Uhr aus der Sigmundstraße in die Schmiechastraße einbiegen. Nachdem er an der Einmündung zunächst angehalten hatte, fuhr er an, obwohl zu diesem Zeitpunkt ein 20-Jähriger Mazda-Fahrer aus der Schmiechastraße nach links in die Sigmundstraße abbog und noch nicht vollständig an dem Mercedes vorbeigefahren war. So kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die aber fahrbereit blieben. Verletzt wurde niemand. Weil im Zuge der Unfallaufnahme deutliche Zweifel an der Fahrtauglichkeit des Unfallverursachers zu Tage traten und ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. (ak)

