POL-RT: Polizeibeamte angegriffen; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Rauchentwicklung; Von Hund gebissen; Auseinandersetzung; Motorrad entwendet; Einbruch; Arbeitsunfall

Schulgebäude beschädigt

Am Freitag, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.45 Uhr, sind an einer Schule in der Carl-Diem-Straße zwei Fenster beschädigt worden. Durch bislang unbekannten Täter wurde jeweils eine Scheibe der Doppelverglasung mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

Römerstein (RT): Von Hund gebissen

Am Freitagnachmittag ist es gegen 17.30 Uhr auf einem Campingplatz zu einem Vorfall mit einem Hund gekommen. Beim Gassi gehen riss sich der Schäferhund von seiner 65 Jahre alten Besitzerin plötzlich los und rannte auf eine 62-jährige Fahrradfahrerin zu. Diese biss er unvermittelt in den Oberschenkel, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt, welche sie anschließend ärztlich behandeln ließ.

Pfullingen (RT): Rauchentwicklung in Wohngebäude

Am Freitagnachmittag ist es in der Marktstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 14.45 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle zunächst die Meldung über eine unklare Rauchentwicklung und einen ausgelösten Rauchwarnmelder in einem Wohnhaus ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten in dem Haus Rauch und Brandgeruch wahrnehmen, Hinweise auf einen Brand ergaben sich jedoch nicht. Vorsorglich mussten alle Bewohner das verrauchte Gebäude verlassen. Als Ursache für die Rauchentwicklung vermutet die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort war, einen defekten Holzofen. Aufgrund des Großaufgebots der Rettungskräfte wurde die Marktstraße bis 16.15 Uhr für den Verkehr gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

In der Nacht zum Samstag ist es gegen 00.20 Uhr im Bereich der Stuhlsteige zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der 47-jährige Lenker eines VW auf der L 380 von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Daraufhin geriet der Pkw wieder auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einer Leitplanke. Der Fahrer konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend vom Rettungsdienst behandelt. Er wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 9.000 Euro.

Mehrstetten (RT): Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 33-jähriger Mann entgegen, der am frühen Samstagmorgen bei einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle Polizeibeamte angegriffen und beleidigt hat. Gegen 02.30 Uhr wandte sich der dortige Sicherheitsdienst an eine zufällig vor Ort befindliche Streifenwagenbesatzung und teilte mit, dass sie durch den 33 Jahre alten Mann angegriffen wurden, nachdem er aufgefordert worden war die Veranstaltung zu verlassen. Der aufgebrachte Aggressor konnte auch im Beisein der Polizei nicht beruhigt werden und setzte sich gegen die Beamten mit Beleidigungen und Tritten erheblich zur Wehr, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Währenddessen solidarisierten sich mehrere unbeteiligte und augenscheinlich ebenfalls stark alkoholisierte Gäste mit dem Störer, aufgrund dessen weitere Streifenbesatzungen erforderlich waren, um eine drohende Eskalation zu verhindern. Auch bei der anschließenden Verbringung an seine Wohnanschrift trat er im Streifenwagen nach den Beamten und beleidigte sie. Erst im Beisein von Familienangehörigen beruhigte er sich und konnte schließlich in deren Obhut übergeben werden. Bei den tätlichen Angriffen auf die eingesetzten Polizeibeamten wurde niemand verletzt.

Ostfildern (ES): Schwer verletzter Fahrradfahrer

Am Freitagmittag ist es in Scharnhausen an der Einmündung Gartenstraße/Raiffeisenstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.05 Uhr befuhr ein 62-jähriger Radfahrer die abschüssige Gartenstraße in Richtung Ortsmitte. Eine 43-jährige Fahrerin eines BMW befuhr zur selben Zeit die Raiffeisenstraße und bog von dieser nach links auf die Gartenstraße ab. Hierbei missachtete die BMW-Fahrerin die Vorfahrt des Radfahrers, weshalb es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Radfahrer stürzte hierdurch und verletzte sich schwer, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem BMW entstand ein geringer Sachschaden von circa 250 Euro.

Denkendorf (ES): Verkehrsunfall-Flucht (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend ist es in Denkendorf im Bereich des Kreisverkehrs in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Unfall unter Beteiligung eines Leichtkraftrades gekommen. Der 17-jährige Lenker eines Krades befuhr bereits den Kreisverkehr als ein aus Richtung Deizisau kommender weißer Pkw in den Kreisverkehr einfuhr und dem Krad-Lenker die Vorfahrt nahm. In der Folge musste der Krad-Lenker stark abbremsen und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte weiße Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte Denkendorf fort. Der Schaden am Leichtkraftrad beträgt circa 350 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Unfallermittlungen übernommen und sucht unter Telefon 0711/7091-3 Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können.

Kirchheim unter Teck (ES): Kind mit Fahrrad gestürzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein Kind bei einem Sturz am Freitagnachmittag in einem Bikepark bei Kirchheim zugezogen. Der 9-Jährige befuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem Fahrrad die dortige Strecke und kam am Beginn einer Steigung vermutlich aufgrund zu geringer Geschwindigkeit zu Sturz. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass er sich schwere Verletzungen zugezogen hatte, kam ein Rettungshubschrauber vor Ort. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort, konnte er jedoch mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Tübingen (TÜ): Schlägerei unter mehreren Jugendlichen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Freitagabend gegen 22.20 Uhr in der Tübinger Uhlandstraße gekommen. Im Verlauf der Schlägerei wurde ein 16-Jähriger von einer bislang unbekannten Person geschlagen. Als dies der 17-jährige Bruder bemerkte, eilte er zu Hilfe. Beim Eintreffen der Polizei ging eine Personengruppe mit dem bislang unbekannten Schläger in Richtung Innenstadt zu Fuß flüchtig. Bei der Kontrolle und Durchsuchung der Brüder konnte bei einem der beiden ein Einhandmesser aufgefunden werden. Weiterhin widersetzte sich der 17-Jährige den Aufforderungen der Polizei und leistete Widerstand. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht an der Hand verletzt. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurden die beiden Brüder an den Vater überstellt. Der 17-Jährige sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Motorrad gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Straße Rotes Meer ein Motorrad der Marke Aprilia SR 125, das mit einer Plane abgedeckt war, entwendet worden. An dem Motorrad waren die amtlichen Kennzeichen TÜ-GI 8 angebracht. Weiterhin befand sich ein schwarzer Motorradhelm im Helmfach, der ebenfalls entwendet wurde. Der Wert der Maschine beträgt circa 2.500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Schömberg (ZAK): Auffahrunfall mit neun Verletzten

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt neun Verletzten ist es am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße 27 bei Schömberg gekommen. Gegen 02.40 Uhr befuhr eine 18 Jahre alte Frau zusammen mit vier weiteren Insassen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren mit einem Daimler-Benz CLK die B 27 zwischen Schömberg und Dotternhausen, als eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte und die Fahrerin nur durch eine Vollbremsung eine Kollision mit den Tieren verhinderte. Die 18-jährige Fahrerin eines Audi A1 und ihr 17-jähriger Mitfahrer erkannten die Situation und kamen noch rechtzeitig zum Stillstand. Der 19 Jahre alte Fahrer eines hinter dem Audi fahrenden Nissan Note konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte ins Heck des Audi, welcher durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davorstehenden Daimler-Benz geschoben wurde. Hierbei zogen sich der Unfallverursacher und ein 19-jähriger Mitfahrer im Daimler-Benz schwere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst, welcher mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz war, in Krankenhäuser gebracht. Ein leicht verletzter Mitfahrer im Nissan sowie die sechs weiteren leichtverletzten Beteiligten aus den anderen Fahrzeugen wurden durch Rettungswagen in umliegende Kliniken transportiert. An den drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Zur Behandlung der Verletzten, Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, war die B 27 in beiden Fahrtrichtungen bis gegen 04.45 Uhr voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Lautlingen (ZAK): Einbruch in Geschäft

Ein bislang unbekannter Täter ist Freitagnacht in ein Geschäft in der Ebingertalstraße eingebrochen. Gegen 23.45 Uhr konnte der Einbrecher beim Verlassen des Geschäfts von einer Zeugin beobachtet werden, wie er zu Fuß in Richtung Lautlingen flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifen verlief ergebnislos. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, 165-170 cm groß, schwarz gekleidet, athletische Statur, silberne Reflektorstreifen im Bereich der Jacke oder eines mitgeführten Rucksacks. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Dotternhausen (ZAK): Arbeitsunfall

Am Freitagmittag, gegen 12.05 Uhr, hat sich ein Mitarbeiter eines Betonwerks an der linken Hand verletzt. Der 43-jährige Mann griff in eine Maschine und quetschte sich hierbei die Hand ein. Er konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

