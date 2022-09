POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Betrunkener Radfahrer stürzte allein beteiligt

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei in die Jahnstraße gerufen. Zwei 33 und 39 Jahre alten Männer des Hauses waren aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen miteinander in Streit geraten. Sie schlugen sich gegenseitig mit den Fäusten und warfen Flaschen aufeinander. Insbesondere der 33-Jährige war hoch aggressiv. Auch als die Polizei bereits vor Ort war, ließ er sich nicht beruhigen. Er ...

