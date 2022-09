Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Nicht versicherter E-Scooter war unterschlagen

Ulm (ots)

Eine Streife des Polizeireviers kontrollierte am Sonntag, kurz vor 01.30 Uhr, einen E-Scooter. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die Überprüfung der Fahrgestellnummer im Fahndungssystem ergab einen Treffer. Der Scooter war als unterschlagen bei der Polizei in Ulm angezeigt worden. Er wurde von der Polizei an Ort und Stelle für den Eigentümer sichergestellt. Wie der 27-Jährige an den Scooter kam, der einem Neu-Ulmer in Ulm durch einen jungen Mann aus Heidenheim unterschlagen wurde, muss noch ermittelt werden. Der Fahrer war zudem alkoholisiert und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Rauschgift. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben.

