Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bankangestellte verhindert Betrug

Rüthen (ots)

Am Montag, 15. August, gegen 10.30 Uhr, versuchten Betrüger, einen hohen Geldbetrag von einem Seniorenpaar zu ergaunern. Das ältere Ehepaar erhielt einen Anruf auf dem Festnetztelefon. Am anderen Ende weinte die vermeintliche Tochter des Ehepaares bitterlich und berichtete, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Anschließend übernahm eine angebliche Polizeioberkommissarin Klose das Gespräch und teilte mit, dass die Tochter des Ehepaares in Untersuchungshaft säße und die Zahlung einer Kaution in Höhe von 20.000 Euro zur Freilassung der Tochter führen würde. Die beiden Senioren fuhren anschließend zur Bank, um den geforderten Geldbetrag abzuheben. Zwischenzeitlich erfragte die Anruferin die Handynummer der Seniorin, um diese während der Fahrt zur Bank in ein Gespräch zu verwickeln und um zu verhindern, dass diese ihre echte Tochter anruft, um Nachfragen zu stellen. Bei der Bank angekommen, wurde eine aufmerksame Bankangestellte auf die aufgelöste Seniorin aufmerksam und konnte telefonischen Kontakt zur echten Tochter herstellen, sodass der ganze Schwindel aufflog und kein Geld an die skrupellosen Betrüger übergeben wurde. Bitte sprechen Sie mit älteren Menschen in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis über diese perfide Betrugsmasche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell