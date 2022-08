Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Schützenhaus

Lippstadt-Cappel (ots)

Am Montag, kam es in der Zeit von Mitternacht bis 08.30 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in das Schützenhaus in der Cappeler Stiftsallee. Bislang unbekannte Täter versuchten die Stahltür zum Schießstand des Schützenhauses aufzuhebeln und flüchteten letztendlich ohne Beute vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

