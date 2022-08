Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kellereinbruch

Soest (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in drei verschlossene Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Brüder-Walburger-Wallstraße ein. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

