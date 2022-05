Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Oßweil: Unfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Montagnachmittag ein 38-Jähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 16:35 Uhr in der Mauserstraße in Oßweil in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 63 Jahre alter Opel-Fahrer war auf der Mauserstraße in Richtung Spottenberger Weg unterwegs, als er mutmaßlich den von rechts aus der Voithstraße kommenden 38-Jährigen übersah, der mit einem Elektroroller fuhr. Es kam zur Kollision, bei welcher der Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.500 Euro entstand.

