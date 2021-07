Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2021

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Lauffen: Verkehrsunfall, Motorradfahrer schwer verletzt Am Dienstag, gegen 18.00 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer auf der Landesstraße von Brackenheim in Richtung Lauffen. In Höhe Lauffen bog ein 50-jähriger SUV-Lenker, von der Heimstraße kommend, in die Landesstraße ein und übersah dabei den von links auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Ducati-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 18-jährige Kraftradlenker stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

