Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin übersehen

Leichte Verletzungen eine 31-Jährige bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr. Der 23-Jährige fuhr mit seinem Nissan in der Söflinger Straße und bog nach rechts in die Kässbohrerstraße ab. Dabei übersah er die 31-jährige Fußgängerin. Das Auto erfasste sie mit der Stoßstange und fiel auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Am Nissan entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

+++++++ 0339820

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell