Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Greiz (ots)

Am Samstag (09.10.2021), zwischen 06:00 und 22:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in Geschäftsräume in der Weberstraße einzudringen. Dabei scheiterten sie bereits an der Eingangstür und mussten den Versuch aufgeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

