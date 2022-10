Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Ladenmitarbeiterinnen angegriffen; Einbruch

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Schwerer Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung B313/K6713 ereignet hat. Ein 30-Jähriger bog gegen 6.40 Uhr mit seinem Honda Accord von der Kreisstraße aus Richtung Tischardt kommend nach links in den Einmündungsbereich ein. Anschließend kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 21-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs war. Der VW wurde in der Folge in den linken Grünstreifen abgewiesen. Dort überschlug sich der Wagen und kam schließlich auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Während der 30-Jährige nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, erlitt der VW-Lenker, der offenbar keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungs- und Reinigungsarbeiten musste die B313 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Hierzu waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Bis diese gegen 11.30 Uhr geräumt werden konnte, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (rn)

Esslingen (ES): Angestellte mit Pfefferspray angegriffen (Zeugenaufruf)

Nach zwei unbekannten, mutmaßlichen Ladendieben fahndet derzeit das Polizeirevier Esslingen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde das Duo am Freitagmittag, kurz vor 13.30 Uhr, von zwei Mitarbeiterinnen bei einem Ladendiebstahl ertappt und zur Aufnahme des Sachverhalts in einen Nebenraum gebeten. Als den beiden dort der Diebstahl zur Last gelegt wurde, besprühte einer der Tatverdächtigen die Frauen mit Pfefferspray. Anschließend flüchteten die Unbekannten in verschiedene Richtungen über den Hintereingang bzw. den Haupteingang. Sie konnten bei der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Angestellten mussten in der Folge vom Rettungsdienst behandelt werden. Die beiden Täter sind zwischen 30 und 35 Jahre alt und circa 170 bis 180 cm groß. Sie waren schlank und trugen zur Tatzeit einen Bart. Einer der beiden war komplett dunkel gekleidet. Sein Komplize trug eine schwarze Hose mit roten Streifen an den Beinen, einen schwarz-weißen Pullover mit roten Streifen an den Ärmeln sowie eine Sonnenbrille. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw-Lenker nach Verkehrsunfall verstorben

Ein Pkw-Lenker ist unmittelbar nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag im Industriegebiet von Stetten verstorben. Der 61-Jährige befuhr gegen 9.10 Uhr mit einem Dacia die Sielminger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei größere Steine. In der Folge geriet der Pkw ins Driften, überquerte eine Kreuzung und prallte gegen eine sich dahinter befindliche, leicht ansteigende Böschung. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Trotz rascher medizinischer Hilfe starb der Fahrer kurze Zeit später an der Unfallstelle. Die Todesursache steht bislang noch nicht fest. An dem Dacia war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Das Auto musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 26 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit zehn Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Die Esslinger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (ms)

Tübingen (TÜ): In Schule eingebrochen

In eine Schule in Derendingen ist eingebrochen worden. Eine Passantin entdeckte am Freitagmorgen, kurz vor sechs Uhr, eine beschädigte Fensterscheibe und alarmierte die Polizei. Wie sich anschließend herausstellte, war ein Unbekannter über das Fenster in ein dahinterliegendes Büro gelangt, hatte dieses durchsucht und war anschließend mit einem Laptop ungesehen entkommen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Unfallverursacherin am Donnerstagnachmittag auf der L 385 erlitten. Die 24-Jährige war gegen 17.10 Uhr mit einem VW Transporter auf der Landstraße in Richtung Weiler unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Schadenweilerstraße bemerkte sie zu spät, dass eine vorausfahrende, 64 Jahre alte BMW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Die Kollision war so heftig, dass sich die junge Frau leicht verletzte und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Senior von Fahrrad gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Senior beim Sturz von seinem Fahrrad am Freitagvormittag in Kirchentellinsfurt erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 82-Jährige kurz nach 11.30 Uhr mit seinem Fahrrad von der Neue Straße nach rechts in die Gonsstraße abgebogen. Seinen Angaben nach sei er vom Pedal gerutscht, hätte daraufhin das Gleichgewicht verloren und auf den Gehweg gestürzt. Zwei Verkehrsteilnehmer kamen dem Verunglückten zu Hilfe, verständigten den Rettungsdienst und kümmerten sich bis zu dessen Eintreffen um ihn. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 61-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Donnerstagmittag erlitten. Der Mann war gegen 13.20 Uhr mit seinem Zweirad auf der Straße parallel zur B28 in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz nach der Erddeponie verlor er in einer Kurve offenbar die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell