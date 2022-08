Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gartenzaun fängt Feuer - Polizei geht von Brandstiftung aus

Wolfsburg (ots)

Danndorf, Vorsfelder Straße

20.08.2022, 22.41 Uhr

Unbekannte haben am Samstagabend den hölzernen Gartenzaun eines Grundstücks in der Vorsfelder Straße in Brand gesetzt.

Der Aufmerksamkeit und dem schnellen Handeln zweier Zeugen ist es zu verdanken, dass kein schlimmerer Schaden entstanden ist.

Die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen waren gegen 22.41 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie den brennenden Gartenzaun bemerkten. Umgehend klingelten sie an der Haustür des brandbetroffenen Grundstücks und alarmierten den Besitzer.

Dieser eilte sofort in den Garten und konnte das Feuer mittels Gartenschlauch löschen.

Die alarmierte Polizei konnte bei der Sachverhaltsaufnahme feststellen, dass der Gartenzaun vorsätzlich in Brand gesteckt wurde.

Zu näheren Umständen machten die Beamten aus ermittlungstechnischen Gründen keine Angaben.

Die Polizei sucht jedoch dringend Zeugen, die am Samstagabend zwischen 22.15 Uhr und 22.40 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Vorsfelder Straße beobachtet haben.

Hinweis nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell