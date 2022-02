Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Im Zeitraum vom 28.01.2022, 11:30 Uhr, bis zum 31.01.2022, 11:00 Uhr, ereignete sich in Saalfeld auf dem LIDL-Parkplatz ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte hatte ihren Pkw Skoda Fabia (schwarz) am Unfallort vorwärts mit der Front zur B 281 geparkt, als ein Unbekannter im Bereich der Beifahrerseite den abgestellten PKW touchierte. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden.

