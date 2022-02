Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Holzstapel

Oßla/ Röttersdorf (ots)

Am gestrigen Morgen befuhr eine 32-Jährige die Landesstraße 1096 von Oßla kommend in Richtung Röttersdorf. Mehrere hundert Meter nach Ortsausgang Oßla kam die Fahrerin in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Holzstapel. Die unter Schock stehende Unfallverursacherin wurde ärztlich behandelt, der nicht mehr fahrbereite PKW wurde geborgen. Es entstand außer am betroffenen PKW kein Fremdschaden.

