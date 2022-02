Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl vom Baumarkt-Außengelände

Pößneck (ots)

Unbekannte zerstörten zwischen dem 05.02.2022, 16:00 Uhr und dem 07.02.2022, 08:00 Uhr den Bauzaun vom Außenbereich des Baumarktes in der Saalfelder Straße in Pößneck und gelangten so auf das Gelände. Sie ließen mehrere Gegenstände im Wert von rund 150 Euro mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

