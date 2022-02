Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung mit zahlreichen Verstößen

Königsee/ Rottenbach (ots)

Am Samstag fand in der Rudolstädter Straße in Königsee/ Rottenbach eine Geschwindigkeitsmessung statt. Bei erlaubten 50 km/h durchführen während der Verkehrsmaßnahme 663 Fahrzeuge die Mess-Stelle in Fahrtrichtung Königsee. Von 127 festgestellten Geschwindigkeitsverstößen war der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt. 32 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen, zwei Fahrer davon wird zusätzlich ein Fahrverbot erwarten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 88 km/h.

