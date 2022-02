Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verstöße bei Verkehrs-und Personenkontrollen

Landkreis Saale-Orla (ots)

In Neustadt an der Orla wurde am Freitagnachmittag ein 18-Jähriger festgestellt, welcher ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis einen Motorroller fuhr. Wenige Stunden später ergab eine Atemalkoholmessung einer 48-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in Gefell einen Wert von 0,7 Promille, sodass die Frau sich nach einem gerichtsverwertbaren Alkomatentest auf der Polizeidienststelle nun aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten muss. Weiterhin wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Kinder in Triptis kontrolliert. Zwei der Jungen, ein 12- sowie ein 13-Jähriger, trugen verbotene Gegenstände wie eine Soft-Air-Waffe sowie ein Einhandmesser bei sich. Zudem verstieß der 13-Jährige eigenen Aussagen zufolge gegen eine bestehende Quarantäne-Regelung. Alle Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, die weiteren Schritte polizeilicherseits wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell