Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle mit zahlreichen Verstößen

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Sonntag wurde in der Rudolstädter Straße in Uhlstädt-Kirchhasel eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt, woraufhin nun mehrere Verkehrsteilnehmer mit Konsequenzen rechnen müssen. Bei erlaubten 30 km/h in Fahrtrichtung Jena passierten im Zeitraum der Verkehrsüberwachung 629 Fahrzeuge die Mess-Stelle. Es wurden 157 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon die Mehrheit im Verwarngeldbereich angesiedelt war. 37 Verkehrsteilnehme erwwartet ein Bußgeldverfahren, die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 62 km/h.

